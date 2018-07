Avião seqüestrado em Darfur é levado para a Líbia

Um avião de passageiros com 95 pessoas a bordo foi seqüestrado nesta terça-feira logo após decolar de Nyala, na região de Darfur, oeste do Sudão, e levado para a Líbia, informaram autoridades sudanesas. Segundo autoridades da Aviação Civil do país, o Boeing 737, pertencente à companhia aérea sudanesa Sun Air, ia para a capital, Cartum, mas foi desviado. Primeiramente, a aeronave tentou pousar na capital do Egito, Cairo, mas não recebeu permissão para aterrissar, segundo informações da rede de TV Al-Jazeera. Autoridades sudanesas disseram à correspondente da BBC em Cartum Amber Henshaw que o avião acabou pousando na cidade de Kufra, no deserto da Líbia, na fronteira com o Sudão. Rebeldes As autoridades sudanesas afirmaram que três integrantes de um ex-grupo rebelde de Darfur, uma facção do Movimento de Libertação do Sudão, estavam a bordo. Esse grupo, liderado por Minni Arkou Minnawi, foi o único a assinar um acordo de paz com o governo sudanês em 2006. Um porta-voz de Minnawi disse que os três membros do grupo não tiveram envolvimento no seqüestro do avião. A região de Darfur vive em conflito desde 2003. Calcula-se que nesse período 300 mil pessoas tenham morrido e mais de 2 milhões tenham sido obrigadas a deixar suas casas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.