Avião sofre acidente na capital do Quirguistão

Um avião de passageiros sofreu um acidente logo após a decolagem na capital do Quirguistão, Bishkek, de acordo com informações de agências de notícias russas. Segundo a agência, Interfax, existem vítimas no acidente e 83 pessoas estariam a bordo do Boieng 737 da companhia Itek Air. Porém, outras agências afirmam que mais de 100 pessoas estavam a bordo do avião, que estaria a caminho de Mashhad, no nordeste do Irã. Autoridades de uma base americana nas proximidades teriam enviado uma equipe de resgate ao local do acidente. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.