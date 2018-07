Avião sudanês sequestrado pousa na Líbia--TV Al Jazeera Um avião de passageiros sudanês, sequestrado durante um vôo entre a cidade de Nyala, na região de Darfur, e a capital Cartum, aterrizou na Líbia, divulgou a Al Jazeera nesta terça-feira. A emissora informou que havia 87 passageiros no avião, que pertencia a uma companhia privada local. Autoridades egípcias negaram permissão de pouso ao avião, que mudou de curso em direção à Líbia, de acordo com o canal de TV. Um porta-voz da autoridade de aviação civil sudanesa, Abdel Hafiz Abdel Rahim, disse: "Um avião foi sequestrado e deve estar na Líbia". A companhia estatal Sudan Airways declarou que o avião não era dela. Uma fonte informou que ele pertence a Sunair, uma companhia privada sediada em Cartum. As comunicações com lo avião foram cortadas depois do sequestro, acrescentou a Al Jazeera. Três importantes membros de um antigo movimento rebelde de Darfiur estão a bordo da aeronave, de acordo com um porta-voz do grupo. A região de Darfur tem sido uma área de conflito desde o início de uma rebelião há cinco anos. (Reportagem de Jonathan Wright)