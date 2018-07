Avião teria problemas, diz irmão de piloto morto em PE O irmão do piloto da aeronave que caiu nesta manhã, em Recife, afirmou que não acredita que o acidente tenha sido causado por falha humana. "Roberto era um piloto experiente", disse o irmão Jairo de Souza Gonçalves. De acordo com Jairo, o irmão havia comentado que a aeronave, um bimotor LET 410, da companhia da República Tcheca Let Air Craft, já apresentava alguns problemas de decolagem. Segundo ele, uma equipe do país viria ao Brasil nos próximos meses para fazer revisões na aeronave.