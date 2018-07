Avião vindo do Rio sai da pista em pouso na Argentina

Segundo a Aerolineas Argentinas, às más condições atmosféricas provocaram o incidente. "O avião, um Embraer E-190, com 96 passageiros, saiu da pista devido a uma súbita mudança de direção e velocidade do vento", explicou, em nota a companhia.

Uma passageira brasileira que estava a bordo e que preferiu não se identificar, contou que chovia bastante no momento do pouso e que o piloto deu algumas voltas antes da aterrissagem. "Havia muita água na pista. Pousamos de forma dura (hard landing) e imediatamente subiu muita água até a altura das janelas do avião", disse.

Os passageiros só notaram que a aeronave tinha conseguido estacionar no gramado do aeroporto quando ela parou completamente. "A evacuação dos passageiros ocorreu sem problemas e os meses foram levados para abrigos no terminal do aeroporto", afirmou a empresa.

A brasileira que estava na aeronave elogiou o serviço da equipe de bordo. Segundo ela, a contingência da crise foi feita muito rapidamente. "Em menos de 5 minutos, armaram a escorregadeira traseira e todos os passageiros desceram em 15 minutos. Não houve pânico a bordo", relatou.

Ela reclamou, no entanto, da assistência dada pela companhia argentina quando os passageiros já estavam em solo. "O ônibus da Aerolineas chegou 20 minutos depois que todos estavam na chuva, no gramado", disse. "Já no saguão, o pessoal de terra indicou apenas que nós esperássemos as malas chegarem. Mas não deram um atendimento mais humano para acalmar os mais nervosos, nem um café para nos esquentar ou uma toalha."

O incidente chegou a fechar o Aeroporto Internacional de Ezeiza por algumas horas e voos foram desviados para outros terminais. Segundo a agência oficial de notícias da Argentina, no entanto, pouco depois das 8 horas o aeroporto voltou a funcionar normalmente.