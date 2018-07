Aviões da Gol e da Lan colidem em solo na Argentina

A aeronave da LAN foi atingida por trás pelo avião da Gol, que acabara de aterrissar. "Estávamos no avião, todos os passageiros embarcados, prontos para sair da pista. No caminho, sentimos um golpe bastante forte vindo de trás. Os motores desligaram e o avião ficou parado por uns cinco minutos", disse Juan Ignacio Coco, passageiro do voo da LAN, ao site do jornal argentino. "Foi daí que o comandante nos avisou que uma aeronave havia batido em nós."

De acordo com o jornal, a LAN divulgou um comunicado afirmando que foi um "acidente menor" e que "em nenhum momento a segurança do voo esteve em risco, nem a integridade dos passageiros e da tripulação". Os passageiros da LAN, cujo destino era a cidade argentina de Iguazú, seguiram viagem em outro avião.