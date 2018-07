Aviões de treino se chocam e matam duas pessoas na Austrália Dois aviões de treino colidiram em Sydney nesta quinta-feira, e um atingiu uma casa. As duas mulheres que estavam em um dos aviões morreram, informou a polícia. "Felizmente, o casal de moradores da casa e seu bebê de duas semanas estavam fora fazendo compras no momento do incidente", acrescentou a polícia em comunicado. O outro avião vez um pouso de emergência em um aeroporto próximo do local, no sudoeste de Sydney, e polícia informou que o instrutor e seu aluno não ficaram feridos. (Reportagem de Michael Perry)