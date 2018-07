Aviões se chocam durante voo no País de Gales

Dois aviões de pequeno porte teriam se chocado durante o vôo no sul do País de Gales, segundo informações do corpo de bombeiros da região. O incidente ocorreu perto do balneário de Porthcawl, no condado de Bridgend. Ainda não há informações concretas sobre vítimas ou feridos. Uma testemunha disse à BBC do País de Gales ter visto dois aviões se chocando no ar e caindo no solo. Uma explosão teria ocorrido pouco depois. "Eu estava no jardim pendurando roupas no varal quando ouvi o avião", disse Reena Callingham à BBC. "Olhei para cima porque não conseguia vê-lo e achei que ele estava voando muito alto", disse ela. "Aí, consegui ouvir outro avião e pude vê-lo também e então pensei comigo mesma que eu não sabia que eles voavam tão próximos um do outro." "Fiquei observando os aviões por alguns minutos e o segundo avião bateu no primeiro." "Simplesmente não consegui acreditar. Não houve uma explosão imediatamente, mas sim depois. Os dois aviões simplesmente caíram." "Não conseguia falar e liguei para a polícia. Meu coração ainda está batendo muito rápido, foi um grande choque. Ainda dá para ver a fumaça, mas não sei exatamente onde eles estavam", disse ela. Um parlamentar local, Jeff Tildesley, disse que os restos dos aviões caíram nas dunas da praia de Mawdlam. Ele disse que conseguia ver os restos, e que a polícia estaria em volta. Tildesley disse ter ouvido falar que um dos pilotos havia saltado do avião. "Ouvimos que há uma vítima fatal, mas isso ainda não foi confirmado. Só consigo ver os restos de um dos aviões." Um porta-voz da polícia do País de Gales disse: "recebemos informações pouco depois das 11h00 am (hora local), de que dois aviões de pequeno porte haviam pousado nas redondezas, perto da reserva de Kenfig, em Porthcawl". Segundo ele, a polícia já está investigando o que teria ocorrido BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.