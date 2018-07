Aviso antes de naufrágio de cruzeiro advertiu para 'problema elétrico'

Um vídeo realizado por um dos passageiros do navio Costa Concordia mostra que os avisos divulgados pela tripulação do cruzeiro logo após a embarcação ter colidido no oeste da Itália advertiram para ''uma falha elétrica''.

O aviso, feita inclusive em português, afirmava ainda que a situação estava sob controle.

Mais de 50 brasileiros estavam a bordo do Costa Concordia, mas a maior parte deles já retornou ao país.