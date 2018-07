Avisos de radar estão escondidos em avenidas de SP

Na semana passada, a reportagem percorreu as Avenidas Domingos de Morais, Jabaquara e Ibirapuera, na zona sul; Francisco Matarazzo, Pompeia, São Gualter e Cerro Corá, na oeste; Alcântara Machado, na região leste, e Luís Dumont Villares e Ataliba Leonel, na norte. Nessas vias, das 44 placas indicativas de radares, 18 estavam parcialmente visíveis ou encobertas. Em alguns casos não havia sinalização dos equipamentos. No ano passado, a Prefeitura bateu recorde de arrecadação com multas.

Toda a fiscalização eletrônica de velocidade obrigatoriamente deve ser sinalizada com placas colocadas a distâncias variáveis do radar, dependendo do limite permitido. Na maioria das vias urbanas, a distância fixada pelo Código de Trânsito Brasileiro é entre 100 e 300 metros. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) de maio de 2007 reforçou a proibição de instalação dos radares de velocidade escondidos em meio a árvores, atrás de postes, muros ou sem sinalização.

Quem sobe, por exemplo, pela pista da direita da São Gualter, em Pinheiros, sentido Lapa, antes do Supermercado Bon Marchê, não enxerga a placa que indica a lombada eletrônica poucos metros depois. Na Pompeia, sentido Heitor Penteado, no número 1.072, a placa que deveria avisar da presença do radar está totalmente encoberta por galhos de árvores do canteiro central e não há sinalização de velocidade. O problema repete-se na Ibirapuera, sentido Cebolinha, na frente do Clube Ipê.

Na Vila Mariana, nos dois sentidos das Avenidas Domingos de Morais e Jabaquara, placas novas foram colocadas atrás de arbustos, o que impossibilita a visão do motorista que trafega pelas faixas da direita ou da esquerda, ao lado dos canteiros centrais ou junto ao meio-fio. Nesses pontos, só é possível visualizar a informação quando o veículo está embaixo da placa ou muito próximo do radar. Em ambas as avenidas, apesar das placas, os equipamentos ainda não haviam sido instalados - há duas semanas.

Solução

A Secretaria das Subprefeituras informou que atende às solicitações de poda feitas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que não soube informar ontem se já havia solicitações para os locais citados na reportagem. As informações são do Jornal da Tarde.