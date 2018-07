Avó de 63 anos corre 27 maratonas em 27 dias

Uma avó do condado britânico de Pembrokeshire, no País de Gales, espera ter entrado no livro Guinness de recordes após ter corrido 27 maratonas em 27 dias.

Rosie Swale Pope, de 63 anos, completou sua jornada de 1.137 km ao cruzar a linha de chegada na sua cidade natal, Tenby, no sábado.

Agora, aguarda confirmação de que de fato entrou no livro dos recordes.

No ano passado, Swale recebeu uma honraria da rainha da Inglaterra, uma MBE, por ter dado a volta ao mundo correndo.

Todos os feitos de Swale têm caráter beneficente, angariando fundos para organizações de caridade.

Desafios

O mais recente começou na Sexta-Feira Santa, em Tenby.

Durante os 27 dias de duração da maratona, a atleta puxou um triciclo com comida e equipamento de camping, mesmo equipamento usado durante a épica jornada de Swale pelo globo.

Durante cinco anos, a partir de 2003, ela percorreu 32 mil km, cruzando Europa, Rússia, Ásia e América do Norte.

A maratona de 27 dias, último desafio da atleta, incluiu corridas em cidades como Londres e Bristol.

Em cada local, ela teve de percorrer rotas específicas para completar a distância mínima necessária para que a corrida fosse classificada como uma maratona (mais de 42,195 km).

O dinheiro angariado com as maratonas será doado a residências que abrigam crianças que sofrem de doenças terminais.