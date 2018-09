Avó de Barack Obama morre de câncer no Havaí A avó do candidato do Partido Democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, morreu de câncer, disse ele em nota nesta segunda-feira, pouco mais de uma semana depois de o candidato interromper sua campanha na corrida pela Casa Branca para se despedir dela no Hawaí. "É com grande pesar que anunciamos que nossa avó, Madelyn Dunham, morreu em paz depois de uma batalha contra o câncer", disse Obama em um comunicado conjunto com sua irmã Maya Soetoro-Ng. "Ela era a pedra fundamental da nossa família, e uma mulher de extraordinária força e humildade." Dunham ajudou a criar Obama a partir dos 10 anos de idade, enquanto sua mãe trabalhava na Indonésia, e Obama fez uma viagem de 22 horas ao Havaí para visitá-la entre os dias 23 e 24 de outubro. (Reportagem de John Whitesides)