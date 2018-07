Avó de Isabella se emociona durante julgamento A avó de Isabella Nardoni, Rosa Maria Cunha de Oliveira, saiu duas vezes da sala do júri onde acontece o julgamento do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, acusados de matar a criança em 29 de março de 2008. Nas ocasiões em que se emocionou, o médico legista Paulo Sérgio Tieppo Alves, mostrava as fotos dos ferimentos encontrados no corpo de Isabella. A avó materna estava acompanhada do marido.