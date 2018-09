Avô de Isabella se reúne com advogado do casal O pai de Alexandre Nardoni, o advogado tributarista Antônio Nardoni, chegou por volta das 16h50 ao escritório do advogado de defesa do filho, Marco Pólo Levorin, no centro de São Paulo. Ele entrou sem falar com a imprensa. A defesa de Nardoni e Anna Carolina Jatobá anunciou que no fim da tarde dará entrada em um pedido de habeas-corpus pedindo liberdade para o casal no Tribunal de Justiça de São Paulo. Alexandre e Anna Carolina, pai e madrasta de Isabella, são acusados de matar a menina e foram presos ontem à noite, após o juiz da 2ª Vara Criminal do Júri do Fórum de Santana, Maurício Fossen, decretar a prisão preventiva dos dois. Anna Carolina foi transferida pela manhã para a Prisão Feminina de Sant''anna, na zona norte de São Paulo. O pai da menina está preso no 13º Distrito Policial, na Casa Verde, também na zona norte.