Avó de Obama no Quênia diz estar orgulhosa do neto

A avó paterna do senador Barack Obama, que mora no Quênia, disse estar orgulhosa com o fato de o neto ter chegado um pouco mais perto da possibilidade de virar o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. "A família toda está feliz com os feitos de Obama", disse Sarah Anyango, na pequena casa dela em Kogelo, onde o pai do senador americano costumava criar cabras. "Quando Obama estava aqui, ele me dizia que iria se candidatar à Presidência dos Estados Unidos", afirmou Sarah. Ela torce para que o neto se torne presidente e tem esperanças de que ele será bom não apenas para os Estados Unidos, mas também para o Quênia, "onde construirá hospitais e escolas", segundo Sarah. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.