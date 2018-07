Avó e tio de menina conseguem guarda compartilhada A avó e o tio de uma adolescente de São Paulo garantiram no Superior Tribunal de Justiça (STJ) o direito à guarda compartilhada da menina, que tem 12 anos e vive com eles desde os 4 meses. Em decisão inédita, os ministros da 4ª Turma do STJ concluíram que eles podem ter a guarda compartilhada, apesar de não formarem um casal.