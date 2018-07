Avocação de inquérito abre crise no Ministério Público do Rio

A interrupção de investigações sobre supostas fraudes cometidas no 41º concurso de admissão em cartórios fluminenses, realizado no fim de 2008, está sendo apurada pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Três promotores de Justiça responsáveis pelos inquéritos que apuravam as irregularidades no certame protocolaram reclamação contra o procurador-geral de Justiça do Rio, Cláudio Soares Lopes.

Ele assumiu as investigações depois de receber solicitação por ofício do ex-corregedor e atual presidente do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), desembargador Luiz Zveiter, que, na época, comandou a comissão responsável pelo processo de seleção sob suspeita. Os promotores afirmam que o ato do procurador-geral feriu sua autonomia e independência funcional. O plenário do conselho analisa o caso hoje à tarde.

Os inquéritos foram instaurados a partir de três denúncias feitas à ouvidoria do Ministério Público do Rio. A mais grave informava que duas candidatas aprovadas haviam tido acesso ao gabarito antes da prova. Elas teriam relações pessoais com o presidente do TJ-RJ. Zveiter afirmou que não houve irregularidade alguma no processo de seleção e, embora admita ter amizade com as candidatas, negou tê-las beneficiado.

O caso provocou alvoroço no Ministério Público. Segundo os autores do processo, é a primeira vez desde a promulgação da Constituição de 1988 que um procurador-geral retira de promotores a titularidade de um inquérito. "As medidas administrativas determinadas pelo procurador-geral fluminense buscam ressuscitar a avocatória, de triste memória", afirmam, na petição inicial, os promotores Adriana Coutinho de Carvalho, Fátima Vieira Henrique e Rogério Pacheco Alves.

O protesto dos promotores recebeu apoio da Associação do Ministério Público do Rio (Amperj). "Ele fez um ato de avocação, que é espúrio, ainda que tenha previsão legal", disse o presidente da entidade, Marfan Martins Vieira.

Os promotores também investigavam supostas irregularidades no edital e a informação de que não foi respeitado o horário de fechamento dos portões para a realização da prova.

INVESTIGAÇÃO

Em dezembro, o relator do processo no CNMP, conselheiro Mario Luiz Bonsaglia, aceitou os pedidos dos promotores e determinou por liminar que o procurador-geral parasse suas investigações. O voto do conselheiro, já apresentado ao plenário em janeiro, é favorável aos promotores e confirma a tese de que o procurador-geral avocou para si as investigações. Os outros 13 conselheiros analisam hoje o processo.

Segundo Cláudio Lopes, o caso não trata de ato de avocação, mas do cumprimento da lei que determina que inquéritos contra governadores, presidente de tribunais e de assembleias legislativas são responsabilidade do procurador-geral. "Não houve avocação. O que houve foi usurpação de função da parte dos promotores. O objeto da investigação é um possível favorecimento do presidente do TJ a duas candidatas. A lei determina que a atribuição de investigar isso é minha", afirmou. Ele acredita que o CNMP não vai sequer analisar o caso, pois não teria competência para isso.

Além de negar irregularidade, o presidente do TJ-RJ afirmou que respondeu todas as questões enviadas pelo procurador e informou que os promotores já haviam feito sugestões de alteração no edital do concurso. "Existe uma briga interna no Ministério Público entre os promotores e o procurador-geral, para aferir quem tem mais poder", afirmou Zveiter. "Na época do concurso, eu era candidato à presidência. Você acha que eu iria me expor numa brincadeira dessa?", questionou.