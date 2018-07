Avon planeja cortar mais de 400 empregos e sair da Irlanda

A maior empresa de venda direta de cosméticos do mundo está sob comando de uma nova presidente-executiva, Sheri McCoy, que assumiu o cargo há cerca de um ano.

"Continuamos a trabalhar agressivamente em direção a recuperar os negócios", disse McCoy nesta segunda-feira. Em fevereiro, a Avon apresentou fortes e surpreendentes resultados para o quarto trimestre, após reverter a tendência de queda de vendas em mercados importantes como Brasil e Rússia.

Os cortes de empregos envolverão todas regiões e funções, e incluirão reestruturação ou fechamento de operações em mercados menores e com desempenho abaixo do esperado, principalmente na Europa, Oriente Médio e África, além da saída do mercado da Irlanda. Em dezembro a empresa já havia anunciado que deixaria a Coreia do Sul e o Vietnã.

Os cortes, que devem ser concluídos até o final do ano, devem resultar em entre 45 milhões e 50 milhões de dólares em economias anuais. O movimento é parte do plano de McCoy de corte total de custos de 400 milhões de dólares até 2015.

No final de 2012, a Avon tinha 39.100 funcionários e mais de 6 milhões de representantes ativos de vendas.

(Por Martinne Geller)