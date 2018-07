Avon tem queda nas vendas e perda de representantes no 4o tri A Avon teve resultado abaixo do esperado no quarto trimestre, impactada por queda de vendas em todos os mercados, com exceção do México, anunciou a companhia de cosméticos norte-americana nesta terça-feira. A empresa ainda sofreu uma queda de 3 por cento no número de representantes que vendem seus produtos diretamente a consumidores.