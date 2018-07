Axl Rose se apresenta hoje sob mira de fãs e críticos

O sujeito que no fim dos anos 80/início dos 90 se exibia para o suspiro das garotas num shortinho ínfimo, hoje, aos 49 anos, já não deve entrar na peça. Ele e sua banda são a principal atração de hoje do Rock in Rio, ao lado dos pesados System of a Down e Evanescence e dos brasileiros Detonautas e Pitty.

Axl e o que sobrou do Guns N''Roses depois de 26 anos de banda - curiosamente esta é a idade do festival - precisam provar se ainda conseguem repetir as históricas apresentações de 1991, ou se farão o show morno de dez anos depois, em 2001.

Para ninguém que tocou até hoje nesta quarta edição do festival esse show é mais importante. Eles estarão sob os holofotes, observados atentamente por fãs e por críticos que esperam sedentos por qualquer deslize para iniciarem o massacre. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.