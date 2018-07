Ayres Britto dá sexto voto para condenação de Dirceu por quadrilha O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Carlos Ayres Britto, deu nesta segunda-feira o sexto voto para condenação por formação de quadrilha de 10 réus dos núcleos político, publicitário e operacional do chamado mensalão, entre eles o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, na última parte do julgamento sobre o principal escândalo do governo Lula.