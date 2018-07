Ayres Britto é eleito presidente do STF; Barbosa será vice

A votação foi por 10 votos a favor contra 1. O ministro Joaquim Barbosa foi eleito vice-presidente, informou o STF em seu site na Internet.

Apesar da eleição, Britto deve deixar a Corte antes do término do mandato, já que atingirá a idade limite para a aposentadoria compulsória em novembro deste ano.

Ayres Britto é ministro do Supremo desde junho de 2003 e foi relator de ações relevantes como a liberação das pesquisas com célula-tronco e o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo.

A posse de ambos será no dia 19 de abril.

(Por Hugo Bachega)