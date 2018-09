Ayrton Senna, Dutra e Anchieta têm tráfego lento As rodovias Ayrton Senna, Presidente Dutra e Anchieta apresentavam congestionamento às 18 horas de hoje. Pela Ayrton Senna, no sentido capital paulista, o motorista encontrava lentidão entre os km 20,5 e 19, no limite entre São Paulo e Guarulhos.