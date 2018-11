Ayrton Senna e Carvalho Pinto esperam 8,5 mi de carros A concessionária responsável pela administração das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, a Ecopistas, estima que mais de 8,5 milhões de veículos devem utilizar as estradas entre os dias 17 de dezembro e 31 de janeiro. Por isso, será implantada neste período a Operação Verão, realizada em parceria com a Polícia Militar Rodoviária e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).