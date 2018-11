Ayrton Senna e Carvalho Pinto já somam 1 mi de carros

Pelos menos 730 mil seguiram em direção às cidades do Alto Tietê, Vale do Paraíba, Campos do Jordão e litoral norte. No sentido capital paulista, passaram 594.792 veículos. O pico de tráfego no sentido interior aconteceu ontem, entre 10h e 11h. Em direção a São Paulo, o pico foi registrado também ontem, entre 18h e 19h.

Durante os dias de operação, foram registrados 69 acidentes, 51 com vítimas. Ao todo, 39 pessoas tiveram ferimentos leves, 12 sofreram ferimentos mais graves, mas sem risco de morte, uma pessoa foi removida com ferimentos graves e uma morreu. Foram realizados 2.460 atendimentos - 2.240 a acidentes e panes mecânicas diversas e 220 atendimentos médicos.