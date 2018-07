Ayrton Senna, em SP, registra uma morte e 20 feridos

Durante a Operação Páscoa, entre à 0h da quinta-feira, 5, até as 23h59 do domingo, 8, 435 mil veículos passaram pelas praças de pedágio da via no sentido às cidades do Alto Tietê, Vale do Paraíba, Campos do Jordão, Litoral Norte e Rio de Janeiro. Já no sentido capital, foram computados aproximadamente 404 mil veículos, de acordo com a Ecopistas.

Neste período, foram registrados 19 acidentes, cinco deles sem vítimas e 14 com vítimas. Entre elas, 16 pessoas tiveram ferimentos leves, três tiveram ferimentos múltiplos, sem risco de morte, uma ficou em estado grave e houve registro de uma morte, por atropelamento.

O pico do volume de tráfego, em direção ao interior, foi registrado na quinta-feira, 5, entre 16 horas e 17 horas, quando passaram 10.879 veículos, informou o boletim. A contagem mais alta, no sentido capital, foi registrada no domingo, 8, entre 16 horas e 17 horas, quando 14.502 veículos utilizaram as rodovias administradas pela Ecopistas. A Ecopistas registrou 1.965 atendimentos, entre eles, 1.869 destinaram-se a panes mecânicas diversas e 96 atendimentos médicos.