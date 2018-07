Ayrton Senna terá 5.a faixa liberada para Corpus Christi

Com essa obra, motoristas que seguem da capital rumo ao litoral norte, Vale do Paraíba e Campos do Jordão também vão encontrar melhores condições de trânsito para chegar à Via Dutra. Para setembro, está prevista a conclusão da quinta faixa entre o km 11 e o km 16, sentido interior.

A obra contempla ainda uma faixa adicional na pista leste entre o km 11 e o km 19, com investimento de R$ 71,5 milhões, verba advinda do pedágio. Também estão em andamento as obras de implementação de vias marginais entre o km 19,3 e o km 26, com entregas previstas para maio de 2013 no sentido capital e fevereiro de 2014 no sentido interior.

A Ayrton Senna é uma das principais rotas para o litoral norte. Cerca de 100 mil turistas são esperados no feriado somente em São Sebastião e Ilhabela. Concorrendo com as cidades da Serra da Mantiqueira, os municípios litorâneos apostam em programações culturais e esportivas para atrair os visitantes. Com as temperaturas baixas, o turista que não quiser se arriscar a entrar no mar, por exemplo, poderá assistir em terra à Regata do Meio Ambiente, no sábado, que reunirá veleiros monotipos e de oceano no Canal de São Sebastião. Também em São Sebastião, turistas poderão acompanhar uma regata de canoa caiçara no Mangue do Araçá, a partir das 9h de sábado.

O feriado de Corpus Christi normalmente também abre a temporada de inverno em Campos do Jordão, que aguarda cerca de 200 mil turistas, segundo estimativas da Secretaria de Turismo. Mas quem decidir de última hora passar o feriado na cidade encontrará problemas para se hospedar, já que, segundo a administração, todos os hotéis e pousadas estão lotados.(Colaborou Zuleide de Barros, especial Para AE). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.