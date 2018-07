Ayrton Senna terá interdições durante toda a semana

Na Ayrton Senna, sentido interior, os trabalhos de recuperação de pavimento vão ocorrer entre os km 11 e 60 (de São Paulo a Guararema), alternadamente nas três faixas da pista, entre 8h e 17h, de segunda a quinta-feira. Nas sextas, as obras ocorrerão até as 14h. Já as interdições para fresagem e recapeamento vão acontecer entre os km 19 e 22 (em Guarulhos), na quarta, quinta-feira e sábado, entre 22h e 5h, e na sexta a partir das 23h.

No sentido inverso, as interdições serão feitas apenas entre os km 60 e 35 (de Guararema a Itaquaquecetuba), das 8h às 17h, e entre os km 35 e 11 (Itaquaquecetuba e São Paulo), das 22h às 5h, durante toda a semana.