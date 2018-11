Ayrton Senna/Carvalho Pinto receberá 1,6 mi de veículos A concessionária Ecopistas estima que cerca de 420 mil veículos deixem São Paulo utilizando o Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, entre ontem e domingo. Neste período, para ir e voltar da região serrana de Campos do Jordão, litoral norte, Alto Tietê e Vale do Paraíba, a expectativa é de que cerca de 1,6 milhão de veículos passem pelas quatro praças de pedágio do corredor.