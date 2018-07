Azul é a cor de Fernando Alonso, mesmo vestido de vermelho

O bicampeão mundial, único espanhol a já ter vencido na F1, terá o apoio de seus conterrâneos da região das Astúrias, cuja bandeira é azul-claro com uma cruz amarela.

Essas cores combinavam perfeitamente com a Renault, ex-equipe do espanhol com a qual ele venceu em casa em 2006, mas não tem qualquer ligação com a Ferrari, que está historicamente ligada ao vermelho.

No entanto, o empresário do piloto, Luis Garcia, disse à Reuters que um acordo de merchandising foi fechado com a Ferrari para o lançamento de blusas azuis com o autógrafo de Alonso, o cavalinho da Ferrari e a cruz das Astúrias.

Alonso, que vai correr em casa pela primeira vez como piloto da Ferrari, não deixou dúvidas sobre a felicidade por voltar a correr em seu país após o começo da temporada na Ásia e Oriente Médio.

"Esses são dias muito importantes para mim e eu tento aproveitá-los ao máximo", disse ele em entrevista coletiva no circuito da Catalunha.

"Sei que estou numa posição privilegiada, com toda a torcida aqui que provavelmente não terei mais durante o restante do campeonato quando for para outras corridas."

"Espero muitas camisas vermelhas nas arquibancadas, mas a maioria será azul, porque sempre há uma grande parte da torcida que vem da minha região", acrescentou.

"Além disso, há a nova camisa da Ferrari que é azul."