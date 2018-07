Azul e Trip concluem integração de reserva e atendimento

Os call centers da Azul e da Trip, que estão localizados em São Paulo e em Belo Horizonte, respectivamente, serão mantidos, mas com os números de atendimento da Azul. Os clientes que utilizam os contatos da Trip estão sendo informados da mudança por meio de uma gravação.

Ainda de acordo com nota divulgada em conjunto pelas duas empresas, as lojas dos aeroportos serão gradualmente unificadas, de acordo com a melhor localização e tamanho. Em alguns terminais, entretanto, serão mantidos os dois espaços, mas isso ainda está sendo definido.

Os clientes cadastrados no programa de vantagens Tudo Azul podem receber créditos pelas viagens realizadas por ambas as companhias, desde que informem o número Tudo Azul no momento da compra.

As unidades de transporte de carga (Azul Cargo e Trip Cargo) se mantêm por enquanto, mas também serão padronizadas gradualmente.

As formas de pagamento, taxas de remarcação, cancelamento, no-show e reembolso também foram unificadas.