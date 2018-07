Azul tenta decolar em Viracopos, mas Anac proíbe

O aeroporto está com sua única pista bloqueada desde as 20h de sábado, quando um cargueiro interditou a passagem depois de um pouso malsucedido - o pneu estourou e a aeronave ficou presa na pista. A operação para a remoção do avião, delicada, ocorre desde a noite de domingo e, enquanto não termina, as empresas aéreas acumulam prejuízos.

A Azul, responsável por 95% dos voos do aeroporto, cancelou 450 viagens até as 15h. Segundo Beting, mais de 25 mil passageiros foram afetados e a empresa soma "dezenas de milhões de reais por dia" de prejuízo. A empresa, que está com 15 aeronaves presas no aeroporto - um terço de todos os seus jatos -, chegou a chamar 300 passageiros de três voos - Fortaleza, Recife e Curitiba - para o embarque. Embora desse garantia da segurança do procedimento, foi proibida pelos órgãos competentes. As pessoas já tinham despachado as malas quando a operação foi cancelada.

A Azul afirmou que os atrasos só devem ser eliminados entre quarta e quinta-feira e que suspendeu todos novos voos desta semana para normalizar a situação. "Não é um problema da Azul, é um problema do aeroporto. Temos mais de 25 mil pessoas afetadas e isso aumenta a cada hora. Nossa prioridade neste momento é acomodar as pessoas (em hotéis), mas é praticamente impossível acomodar todos no retorno do feriado. Não há estrutura para isso", disse Beting. "Continuamos com sobrecarga nos próximos dias, porque toda a malha está totalmente desordenada". A companhia faz 840 voos por dia nos aeroportos do Brasil, em parceria com Trip.