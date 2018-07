Azul terá mais 4 voos entre Guarulhos e Pampulha

"Fizemos algumas mudanças na malha aérea de Guarulhos para torná-la ainda melhor e mais eficiente" disse o diretor de Planejamento da Azul, Marcelo Bento, em nota. Atualmente, a companhia possui voos que ligam Guarulhos a nove aeroportos: Araçatuba (SP), Cuiabá, Confins (Belo Horizonte), Ipatinga (MG), Juiz de Fora (MG), Londrina (PR), Recife, Rio de Janeiro (Santos Dumont) e Salvador.

A rota com destino a Pampulha terá início no próximo dia 20. Antes disso, no dia 18, a companhia passará a operar quatro frequências diárias entre Guarulhos e Curitiba, para as quais a Azul obteve autorização da Anac em janeiro. Com isso, totalizará 11 destinos a partir do aeroporto paulista.

A Azul também planeja ampliar o número de voos para destinos que já opera a partir de Guarulhos. A companhia solicitou à Anac alguns horários de transporte (Hotran) para aumentar as frequências de voo para Belo Horizonte (Confins) e Rio de Janeiro (Santos Dumont).

A partir da cidade mineira, que é o segundo hub Azul, os clientes podem se conectar a 26 destinos: Aracaju, Belém, Porto Seguro (BA), Brasília, Carajás, Curitiba, Fortaleza, Rio de Janeiro (Galeão), Rio de Janeiro (Santos Dumont), Goiânia, Ipatinga (MG), Marabá (PA), Manaus, Montes Claros (SP), Guarulhos, Porto Alegre, Porto Velho, Ribeirão Preto (SP), Recife, São José dos Campos (SP), Salvador, Uberlândia (MG), Campinas (SP), São José do Rio Preto (SP), Vitória da Conquista (BA) e Vitória.