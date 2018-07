B2W tem prejuízo de R$45,2 mi no 3o trimestre

Analistas esperavam um prejuízo de 32,6 milhões de reais, de acordo com a média das projeções obtidas pela Reuters.

A receita líquida da companhia foi de 1,23 bilhão de reais no período, alta de 17,4 por cento sobre o mesmo período de 2011.

A despesa financeira líquida consolidada subiu 12,3 por cento no trimestre, para 105 milhões de reais, por conta dos descontos financeiros concedidos em função do meio de pagamento escolhido. No terceiro trimestre de 2011, a despesa financeira líquida somou 93,5 milhões de reais.

O Ebitda (sigla em inglês para lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) alcançou 82,5 milhões de reais, acima dos 79 milhões de reais registrados um ano antes e em linha com a média da estimativa de analistas, de 82,3 milhões de reais.

A margem Ebitda caiu 0,9 ponto percentual, para 6,7 por cento.

No acumulado do ano até setembro, os investimentos da companhia somam 246,9 milhões de reais, voltados principalmente para as áreas de operações, logística e tecnologia. A expectativa é investir mais de 1 bilhão de reais no triênio 2013-2015 e abrir mais de 10 centros de distribuição no próximos três anos.

Segundo a varejista online, no ano, o número de reclamações registradas no Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec) apresentou redução de 59 por cento quando comparado ao mesmo período de 2011.

A companhia, resultado da fusão entre Americanas.com e Submarino em 2006, também informou a abertura de quatro novos centros de distribuição em outubro, nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco.

