BA: líder do sindicato dos rodoviários agora apoia greve Acompanhado por escolta policial e chamado de traidor, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Estado da Bahia (Sintroba), Hélio Ferreira, disse que, agora, apoia a greve. Por ter aceitado acordo proposto pelos empresários, o líder sindical foi hostilizado pelos cerca de mil trabalhadores do sistema rodoviário de Salvador que o esperavam desde a tarde de segunda-feira, 26, na sede do Sindicato dos Eletricitários da Bahia (Sinergia)