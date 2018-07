BA multa Petrobras em R$ 30 mi por vazamento de óleo A Secretaria Estadual do Meio Ambiente da Bahia, por meio do Instituto do Meio Ambiente (IMA), multou a Petrobras em R$ 30 milhões pelo vazamento de 2,3 mil litros de óleo, ocorrido no último dia 15, da Refinaria Landulfo Alves, no município de São Francisco do Conde, no Recôncavo Baiano. De acordo com a assessoria do órgão, a infração foi considerada "gravíssima", com base na Lei Estadual nº 10.431, de 20/12/06, e o valor foi fixado depois de uma avaliação dos prejuízos ambientais causados.