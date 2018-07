BA registra 4 mortes em rodovias federais no feriado A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia encerrou ao meio-dia de hoje a Operação Corpus Christi/São João 2011 com mais de 6 mil veículos fiscalizados. A ação teve início no dia 22. Durante esse período foram registrados 187 acidentes, 114 feridos e quatro mortes. Em 2010, no mesmo feriado, a PRF registrou 258 acidentes, com 125 feridos e 21 mortes. Houve redução de 27,52% no número de acidentes e redução de 80,96% no número de mortes.