BA selecionará 450 guias turísticos para o carnaval A Secretaria de Turismo da Bahia começou hoje a receber inscrições para selecionar 450 guias turísticos e operadores de call center, além de 50 coordenadores, que trabalharão no carnaval, dando suporte aos turistas no período entre os dias 31 e 5. As inscrições para o Projeto Guias do Carnaval serão aceitas até terça-feira e o Serviço de Informação de Mão-de-Obra Turística (Simtur) se encarregará da seleção e definirá os locais de atuação de cada um dos aprovados. Os 450 guias atuarão seis horas por dia, com salário de 840 reais, incluídas as despesas com transporte e alimentação. Serão distribuídos ao longo do circuito da festa - 240 no postos elevados da Polícia Militar (PM) -, além do Porto de Salvador (18), Aeroporto Internacional de Salvador Deputado Luís Eduardo Magalhães (20), estação rodoviária (20), balsa (6) e hotéis (60). O centro de atendimento ao visitante, que funcionará na Bahiatursa - Empresa de Turismo da Bahia, terá 40 guias, e outros 46 serão volantes. Segundo o governo da Bahia, a principal atividade dos funcionários temporários será prestar informações aos turistas sobre os serviços dos quais podem usufruir, localização de postos médicos e hospitais, pontos de táxi, terminais de ônibus, Juizado do Menor, bancos, farmácias, programação das atrações da festa, circuitos alternativos e outras opções de roteiros turísticos.