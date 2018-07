BA tem 4º caso monitorado por conta da gripe suína Um adido militar canadense, que reside em Brasília, está internado desde hoje em Salvador em observação por causa da gripe suína, com quadro de virose respiratória, segundo confirmou hoje a Vigilância Epidemiológica da Bahia. De acordo com o órgão, o militar, que não teve o nome revelado, viajou recentemente à Cidade do México, de onde voltou na quinta-feira da semana passada, desembarcando na capital federal. Este é o quarto caso que está sendo monitorado pela vigilância baiana.