BA tem plano para 3º ano do ensino médio devido à greve Por causa da longa greve dos professores da rede estadual da Bahia, que chega a 71 dias, e da falta de perspectiva de solução para o impasse, a Secretaria de Educação do Estado apresentou, na manhã da quarta-feira, um plano especial para os cerca de 22 mil alunos do 3º ano do ensino médio em Salvador. A proposta é para que os estudantes cumpram o calendário escolar e possam participar dos vestibulares e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no final do ano.