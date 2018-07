Babá acusada de tortura será ouvida por psicólogo no RJ A babá de 33 anos presa no último dia 12 sob suspeita de torturar uma criança de 2 anos em uma casa na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, será ouvida por um psicólogo na próxima segunda-feira. A medida visa a auxiliar nas investigações sobre o caso.