Babá é acusada de matar bebê de 7 meses no Rio

Ingrid cuidava do bebê, da filha de três anos e de outras crianças, quando o menino começou a chorar por volta das 14h30. Irritada, ela bateu no menino e depois pisou no pescoço e no peito do bebê. Com a impacto, o coração e a coluna de Paulo Henrique foram atingidos.

"Ela deu duas cotoveladas no diafragma da criança, que estava na cama e caiu. Depois ela pisou no pescoço e na barriga do bebê", afirmou o delegado. Ele acrescentou que a babá não demonstrou arrependimento.

Quando chegou para buscar o bebê, por volta das 17h30, a mãe, Nathali Fernandes Cesário, de 21 anos, percebeu que havia algo errado, levou o filho para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), que fica na frente do morro. Paulo morreu no início da noite.

Ingrid e a filha de 3 anos acompanharam Nathali até o hospital. Lá a menina contou para duas mulheres que a mãe tinha ido a uma festa de noite e não estava conseguindo dormir com o choro de Paulo Henrique. As mulheres chamaram a polícia e ela foi levada para a 17ª DP, onde confessou o crime. Ela disse que não estava dormindo, mas que "não aguentava o choro" do bebê. A babá foi levada para um presídio feminino.

Ingrid cuidava de Paulo Henrique há quatro meses. "Era um bebê puro, que nunca fez mal a ninguém", disse o pai Luiz Henrique Soares dos Santos, de 24 anos. Santos e Nathali têm outro filho, Pedro, de 3 anos, que estava na creche quando o irmão foi morto.