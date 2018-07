Babá morre de susto após seu cachorro atacar criança

De acordo com os documentos de Ercilina da Silva, ela completaria 52 anos no dia 18, era viúva e trabalhava em sua casa como babá para completar a renda familiar. Sofria de diabetes, doença que potencializou o enfarte. Após o ataque, a mulher e a criança foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, acionados pelos vizinhos após ouvir pedidos de socorro. Os médicos tentaram reanimar Ercília, mas ela acabou morrendo no local. A criança sobreviveu ao ataque com arranhões leves no corpo. O cachorro foi recolhido para o canil municipal.