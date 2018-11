Babá nega maus-tratos contra bebê de 7 meses em PE A babá Ângela Cristina de Souza, de 36 anos, suspeita de agredir e abusar sexualmente de uma criança, prestou depoimento hoje por cerca de três horas, em Recife. Os pais do bebê de sete meses desconfiaram da babá e instalaram uma câmera em casa. As imagens mostram o momento em que Ângela joga água no rosto do menino, atira a criança no sofá e toca suas partes íntimas.