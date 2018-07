Babado Novo e Happy agitam crianças em Salvador Apesar da chuva, os pequenos fizeram a festa na manhã e no começo da tarde deste sábado pelos circuitos do carnaval de Salvador. A programação incluiu desfiles de trios comandados pela banda Babado Novo, à frente do bloco Happy, no Circuito Dodô (Barra-Ondina), e pela cantora e dançarina Carla Perez, liderando o bloco Algodão Doce, no Osmar (Campo Grande).