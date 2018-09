D. Quixote integral, revisto e pela metade do preço

A Editora 34 lança no dia 15, exclusivamente na Fnac, edição de bolso de D. Quixote, com texto integral revisto pelo tradutor, Sergio Molina. Cada um dos livros - O Engenhoso Fidalgo D. Quixote de La Mancha, cuja tradução foi premiada no 46.º Jabuti, e O Engenhoso Cavaleiro D. Quixote de La Mancha - custará R$ 39, ante os R$ 79 das edições originais. Diferentemente dessas, as versões pocket da obra de Cervantes não são bilíngues nem têm ilustrações de Gustave Doré, mas mantêm as notas e a apresentação de Maria Augusta da Costa Vieira. É a segunda vez que a 34 investe no formato, já consolidado no País. Em 2009, realizou teste bem-sucedido com A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Agora, estuda a possibilidade de fazer o mesmo em 2011 com Fausto, de Goethe.

PREMIADO

Booker em português

O vencedor do Man Booker Prize 2010, The Finkler Question, sai por aqui no ano que vem. O romance de Howard Jacobson foi comprado pela Bertrand Brasil depois de surpreender na premiação - dias antes do anúncio, surgiram tantos apostadores para C, de Tom McCarthy, que a casa inglesa de apostas Ladbrokes suspendeu os negócios, desconfiada de vazamento do resultado.

TRADUÇÃO

Enigma do capital

A Boitempo adquiriu os direitos de The Enigma of Capital, do geógrafo David Harvey, professor da Universidade da Cidade de Nova York. A editora venceu disputa com grande casa brasileira após intervenção do próprio autor - meses atrás, havia comprado também dele A Companion of Marx’s Capital. Ambos devem sair em 2011, para quando Harvey programa visita ao País.

TENDÊNCIA

A era do amor

Dois romances de forte temática amorosa, dos mais concorridos em Frankfurt, chegam ao Brasil nos próximos anos. Night Circus, estreia da americana Erin Morgenstern , sobre dois aprendizes de mágico no fim do século 19, foi comprado pela Intrínseca. A Record ficou com Every Day, Every Hour, da croata Natasa Dragnic, disputado por cinco editoras nacionais e que narra as agruras de um casal afastado pelo destino.

CIÊNCIA

Outro olhar sobre a genética

Uma das maiores apostas da Zahar dentre as aquisições em Frankfurt é Epigenetic, de Richard Francis. No livro, o neurocientista questiona o determinismo genético partindo da ideia de que o ambiente bioquímico que reveste os genes influencia o desenvolvimento neural e fisiológico.

*

A explicação para a confiança da editora em obra de tema tão complexo está no estilo do autor, que busca referências simples para leigos. Em capítulo sobre as diferentes reações humanas diante de trauma, por exemplo, ele exemplifica com o clássico O Franco Atirador (1978), de Michael Cimino.

FUTEBOL

Livro sagrado do São Paulo

Após a Bíblia do Corintiano, lançada no centenário do time, a Panda Books prepara para janeiro a Bíblia do São-Paulino, que incluirá reprodução do RG de Leônidas da Silva e comprovante de participação na "campanha do cimento", da época da construção do estádio do Morumbi. No total, serão 30 itens no volume, de autoria de Rui Branquinho e do historiador Michael Serra.

DIGITAL

Vendas internacionais

A questão de como garantir o respeito de direitos territoriais na venda de e-books vem ganhando destaque. Há poucos dias, a revista Bookseller provou ser possível comprar, do Reino Unido, títulos restritos aos EUA. Bastou registrar na Amazon endereço americano e usar cartão de crédito inglês.

*

Outra preocupação do mercado inglês é que os livros digitais têm ajudado editoras americanas a superarem um ponto fraco. Os europeus, maiores compradores estrangeiros de títulos no idioma, deixaram de privilegiar sempre a edição britânica, antes beneficiada pela proximidade física.