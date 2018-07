Babuínos 'ladrões de comida' viram problema na África do Sul

Babuínos na península do Cabo, na África do Sul, se tornaram um problema na região urbana por causa do hábito de roubar comida da população local.

Os animais quebram janelas e portas e invadem carros.

Segundo especialistas, o comportamento dos babuínos na península está relacionado ao isolamento geográfico dos animais em relação a outras regiões do país.

A península tem de um lado o mar, de outro, a Cidade do Cabo.

Confinados a um espaço cada vez menor, muitos descobriram que o lixo dos moradores da cidade é uma boa fonte de alimentos.

O convívio entre os animais e os moradores virou um tema polêmico na África do Sul. Muitos questionam se os animais e humanos deveriam viver lado a lado.

Houve protestos quando autoridades locais matarem alguns babuínos e muitos defendem a transferência para outras áreas dos animais que se aproximam dos centros urbanos e cometem roubos.