Bacana!: Gloria Pires lança camisetas com memes do Oscar

Gloria Pires só não roubou a cena do vencedor do Oscar Leonardo DiCaprio, mas se tornou um dos nomes mais comentados no domingo, 28, nas redes sociais. As frases da atriz durante a transmissão da principal premiação do cinema foram usadas em muitas montagens que tomaram conta da internet e agora podem ir para as ruas. O ‘Bem Glô’, site da atriz, está vendendo camisetas estampadas com ‘Eu não sou capaz de opinar’, ‘Eu curti, bacana’ e ‘Sou ruim de previsões’.

As hashtags #objetividade, #sinceridade e #souruimdeprevisões também ilustram as camisetas. As peças custam R$ 29,90, estão disponíveis nas cores preta e branca e a grade de tamanhos vai do P ao EG. A atriz anunciou o lançamento das camisetas em seu Facebook dizendo “Entrando na onda em 3, 2, 1 ;)”.

O site ‘Bem Glô’ vende produtos bastante diversificados que vão desde itens de decoração, cosméticos até acessórios para animais de estimação.