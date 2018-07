Bacharéis também buscam tecnólogos para se atualizar

"Quando era adolescente, não tinham tantas opções de curso como hoje e ele era considerado uma especialização", lembra. Para ele, o fato de a grade curricular ser muito prática é um dos maiores trunfos desse tipo de curso. "Com isso, a gente enxerga diversas oportunidades dentro da graduação."

Já Marília Gama descobriu por acaso o curso de Tecnologia de Eventos no Senac. "Após um intercâmbio, decidi fazer Hotelaria. Pesquisando sobre o curso, achei esse e vi que tinha tudo a ver comigo", conta. "Minha área é nova, mas penso que, com eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas acontecendo no Brasil, muita gente que já atua no mercado está procurando esses cursos para se atualizar."