Bacharel em direito é preso por racismo no Rio Policiais da Delegacia de Dedicação Integral ao Cidadão (Dedic) prenderam hoje um bacharel em direito por discriminação racial na zona sul do Rio de Janeiro. Ele utilizava as redes sociais para demonstrar seu preconceito. Na casa do suspeito, próxima a lagoa Rodrigo de Freitas, foram encontradas diversas imagens do líder nazista Adolf Hitler. O preso foi ouvido na sede da 14ª Delegacia de Polícia, no Leblon, que investiga o caso.